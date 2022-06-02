Бывший глава СБУ Вовк заявил о продолжающемся отступлении украинских войск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают отступать. Такое заявление сделал в четверг, 2 июня, экс-глава следственного управления украинской Службы безопасности (СБУ) генерал Василий Вовк, комментируя заявления Киева о якобы переходе ко второй фазе боевых действий.

«У кого вторая фаза, у кого третья, у кого фаза за фазу зашла. Потому я считаю, что никакой второй фазы не началось — сегодня мы отступаем и из Северодонецка», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Да это так».

Также он обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский сам себе противоречит.

«Президент говорит, что мы отступаем, чтобы занять более лучшие позиции и перейти в контрнаступление. Вместе с тем он говорит, что мы не будем переходить в контрнаступление», — отметил Вовк.

Он считает, что украинским властям не удастся спастись очередными волнами мобилизации.

Накануне представитель народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР и России контролируют свыше 70% территории Северодонецка, взятие города под полный контроль ожидается в ближайшее время.

По его словам, сейчас силы ЛНР и РФ в Северодонецке «проводят плановые мероприятия по зачистке данного населенного пункта». Представитель НМ ЛНР предположил, что «уже в ближайшее время будет официальное заявление о полном освобождении города Северодонецк».