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Бывший глава СБУ Вовк заявил о продолжающемся отступлении украинских войск

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Фото: Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают отступать. Такое заявление сделал в четверг, 2 июня, экс-глава следственного управления украинской Службы безопасности (СБУ) генерал Василий Вовк, комментируя заявления Киева о якобы переходе ко второй фазе боевых действий.

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«У кого вторая фаза, у кого третья, у кого фаза за фазу зашла. Потому я считаю, что никакой второй фазы не началось — сегодня мы отступаем и из Северодонецка», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Да это так».

Также он обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский сам себе противоречит.

«Президент говорит, что мы отступаем, чтобы занять более лучшие позиции и перейти в контрнаступление. Вместе с тем он говорит, что мы не будем переходить в контрнаступление», — отметил Вовк.

Он считает, что украинским властям не удастся спастись очередными волнами мобилизации.

Накануне представитель народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР и России контролируют свыше 70% территории Северодонецка, взятие города под полный контроль ожидается в ближайшее время.

По его словам, сейчас силы ЛНР и РФ в Северодонецке «проводят плановые мероприятия по зачистке данного населенного пункта». Представитель НМ ЛНР предположил, что «уже в ближайшее время будет официальное заявление о полном освобождении города Северодонецк».

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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