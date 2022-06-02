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Первый всероссийский фестиваль шаманизма проведут в Туве

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В Туве с 20 по 22 июня пройдет Первый всероссийский фестиваль шаманизма «Дунгур». Он состоится в этнокультурном комплексе. В мероприятии поучаствуют шаманы из различных российских регионов.

Цель этого события — сохранение этнокультурного наследия России. Организаторы форума планируют сделать его ежегодным.

ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на и.о. директора регионального Агентства по делам национальностей Владимира Хабарова сообщает, что в фестивале ожидается участие порядка 2 тыс. туристов их разных регионов.

В течение трех дней они будут знакомиться с культурой, национальной кухней, традиционными ремеслами, бытом Тувы. У них появится возможность пообщаться с шаманами, принять участие в камланиях и песнопениях.

По последним данным, в Туве зарегистрировано 13 шаманских организаций.

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