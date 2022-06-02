В Марокко зарегистрирован первый случай обезьяньей оспы

Первый случай оспы обезьян зафиксирован в Марокко. Об этом в четверг, 2 июня, заявило министерство здравоохранения страны.

«Первый случай обезьяньей оспы зафиксирован в Марокко: это прибывший из европейской страны гражданин... его состояние стабильное и не вызывает опасений, он находится под контролем врачей», — подчеркивается в полученном «РИА Новости» пресс-релизе.

Министерство сообщило, что круг контактировавших с пациентом установлен, но ни у кого из них пока не проявились признаки инфекции.

Ранее в этот день директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что изменения климата влияют на увеличение вспышек таких болезней, как оспа обезьян. Кроме того, в четверг Роспотребнадзор сообщил о полученных от ряда стран запросах на оказание помощи и предоставление тестов для борьбы с оспой обезьян. Специалисты российского центра «Вектор» представили коллегам результаты исследования диагностики вируса оспы обезьян, которые помогают быстро и с высокой точностью выявить заболевание и отличить его от схожих инфекций.

Днем ранее Роспотребнадзор заявил, что регионы России получат тысячу комплектов тестов для выявления оспы обезьян. Эти комплекты позволяют определить наличие заболевания у пациентов за несколько часов.

Накануне глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил об отсутствии 100-процентной уверенности в способностях сдержать распространение оспы обезьян. Он предупредил, что скорость распространения заболевания в летний период может увеличиться. Страны массово отменяли множество коронавирусных ограничений, а значит, в жаркое время года пройдут фестивали с огромным скоплением людей.

30 мая в Нигерии зарегистрирован первый случай смерти человека от оспы обезьян. Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, принимавший иммунодепрессанты.

Оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция, которая встречается преимущественно в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Инкубационный период оспы обезьян обычно составляет 7–14 дней. Сообщается, что симптомы вируса менее тяжелые, чем у натуральной оспы. Сюда относятся лихорадка, мышечные боли, озноб, происходит увеличение лимфатических узлов. После этого лицо покрывается сыпью, как при ветрянке или сифилисе. Болезнь сопровождает пациента от двух до четырех недель. Преимущественно вирусную инфекцию на данный момент переносят мужчины, которые ранее имели половые контакты с другими мужчинами.

Последовательность генома из образца, который был взят в Португалии, показала близкую связь вируса оспы обезьян с завезенными случаями из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур в 2018 и 2019 годах.

В России пока не зафиксировано ни одного случая.