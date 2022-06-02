Роспотребнадзор получил запросы от ряда стран на тесты на оспу обезьян

Роспотребнадзор получил от ряда стран запросы на оказание помощи и предоставление тестов для борьбы с оспой обезьян. Соответствующее сообщение ведомство разместило на своем официальном сайте 2 июня.

В рамках конференции вирусологов по противодействию обезьяньей оспе, организованной ВОЗ, специалисты российского центра «Вектор» представили коллегам результаты исследования диагностики вируса оспы обезьян, которые помогают быстро и с высокой точностью выявить заболевание и отличить его от схожих инфекций.

«Роспотребнадзор уже получил запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона ВОЗ на оказание консультативной и практической помощи в противодействии распространению вируса оспы обезьян, в том числе на использование российских тест-систем. При необходимости партнерам будет оказана соответствующая помощь», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

1 июня Роспотребнадзор заявил, что регионы России получат тысячу комплектов тестов для выявления оспы обезьян. Эти комплекты позволяют определить наличие заболевания у пациентов за несколько часов.

Накануне глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил об отсутствии 100-процентной уверенности в способностях сдержать распространение оспы обезьян. Он предупредил, что скорость распространения заболевания в летний период может увеличиться. Страны массово отменяли множество коронавирусных ограничений, а значит, в жаркое время года пройдут фестивали с огромным скоплением людей.

30 мая в Нигерии зафиксирован первый случай смерти человека от оспы обезьян. Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, принимавший иммунодепрессанты.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.