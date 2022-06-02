ВОЗ связала вспышку оспы обезьян с изменением климата

Вспышки болезней, подобных оспе обезьян, стали происходить чаще обычного в связи с изменением климата. Об этом 2 июня сообщил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Поскольку изменение климата способствует быстрому изменению погодных условий, что ведет например, к засухе, животные и люди в поисках пищи меняют свое поведение. В результате характерные для животных болезни передаются людям», — приводит его слова агентство Reuters.

31 мая глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил об отсутствии стопроцентной уверенности в способностях сдержать распространение оспы обезьян. Он предупредил, что скорость распространения заболевания в летний период может увеличиться. Страны массово отменяли множество коронавирусных ограничений, а значит, в жаркое время года пройдут мероприятия с огромным количеством людей.

29 мая в Нигерии зафиксирован первый случай смерти человека от оспы обезьян. Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, принимавший иммунодепрессанты.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.