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В Госдуме попросили ГП проверить лицей Екатеринбурга на пропаганду ЛГБТ 

Депутат Выборный назвал похабщиной танец школьников в Екатеринбурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Лицей Екатеринбурга № 12, ученики которого показали «ЛГБТ-танец», просят проверить на пропаганду нетрадиционных ценностей. Такой запрос в Генпрокуратуру РФ направил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Документ имеется в распоряжении «Известий».

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«Это даже танцем сложно назвать. Какое-то унижение детей. Здесь в первую очередь вопрос к взрослым. Ведь были же репетиции, неужели никто не смог остановить эту похабщину? Почему-то не сработал внутренний цензор», — пояснил депутат «Известиям».

По его словам, очевидно, что танец готовился не к закрытой вечеринке «18+», а для публики, где собрались преимущественно люди старшего поколения.

«Среди них традиционно мыслящие бабушки и дедушки, которые прекрасно помнят советские времена и привыкли, что учителя должны задавать моральные и нравственные ориентиры. И эти ориентиры не менее важны, чем образование. Миссией учителей в нашей стране всегда было нравственное и духовное наставничество. У нас такие талантливые дети, давайте не будем растрачивать их таланты на подражание западной извращенной псевдокультуре», — отметил Выборный.

Он подчеркнул, что для концерта можно было выбрать что-то «гораздо более интересное, душевное и зрелищное из всего богатства русской культуры и культурного наследия наших предков».

Ранее учащиеся лицея № 12 станцевали откровенный танец перед зданием учебного учреждения, что спровоцировало бурную реакцию в соцсетях. В мэрии города заявили, что танец-пародия был поставлен в рамках конкурса и не нес в себе пропаганды ЛГБТ. Однако министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов настаивал на увольнении директора школы, несмотря на то что за нее вступаются родители лицеистов.

Позднее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встал на защиту директора лицея, заявив, что не допустит наказания или увольнения директора учреждения. Он подчеркнул, что танец был шуткой, «а шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено».

Родители учеников лицея также поддержали директора. По их словам, танец школьников — не более чем детская шутка.

По словам уполномоченного по правам ребенка Свердловской области Игоря Морокина, танец школьников — это промашка педагогического состава.

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