Детский омбудсмен назвал «ЛГБТ-танец» школьников промашкой педагогов

«ЛГБТ-танец», который станцевали школьники екатеринбургского лицея № 12, вызвавший резонанс в социальных сетях, — это промашка педагогического состава, считает уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.



«Есть, скорее всего, промашки со стороны педагогического состава, наверное, есть. Наверное, есть непонимание самими пацанами того, что они делали, учитывая ситуацию и формат. <…> Никакого умысла злого я не увидел», — подчеркнул он в беседе с «Известиями» в среду, 1 июня.

Предположения о том, что школьники своим танцем пропагандировали ЛГБТ-ценности, так же как и санкции в отношении директора лицея, Мороков назвал конспирологией.

Омбудсмен призвал решать подобные проблемы разговорами со школьниками и педагогами.



«Все, что сейчас происходит, к педагогике и к детскости не имеет отношения», — заключил Мороков.

Ранее учащиеся лицея станцевали откровенный танец перед зданием учебного учреждения, что спровоцировало бурную реакцию в соцсетях. В мэрии города заявили, что танец-пародия был поставлен в рамках конкурса и не нес в себе пропаганды ЛГБТ. Однако министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов настаивал на увольнении директора школы, несмотря на то что за нее вступаются родители лицеистов.

Позднее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встал на защиту директора лицея № 12, заявив, что не допустит наказания или увольнения директора учреждения. Он подчеркнул, что танец был шуткой, «а шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено».

Родители учеников лицея также поддержали директора. По их словам, танец школьников — не более чем детская шутка.