Родители вступились за директора гимназии после провокационного танца школьников

Родители учеников лицея № 12 Екатеринбурга во вторник, 31 мая, рассказали «Известиям», что танец учеников, вызвавший бурную реакцию в социальных сетях, — не более чем детская шутка.

«Насколько знаю я, дети ничего плохого не хотели. Ну, пошутили, как говорится. Насколько знаю, они девочек из своего класса изображали, и танец не был приурочен к выпускному или какому-то событию, которое школа организовывала. Они организовали сами, это был вечер, ни директора, ни учителей в школе не было, насколько мне известно», — рассказала «Известиям» Елена Успешная.

Елена Паршакова назвала интерпретации танца комментаторами в Сети ошибочными и подчеркнула, что директор школы — прекрасный руководитель.

«Любовь Михайловна (директор школы) работает здесь очень давно, мы ее знаем как прекрасного руководителя», — сказала женщина.

Ранее учащиеся лицея станцевали откровенный танец перед зданием учебного учреждения, что спровоцировало бурную реакцию в соцсетях. В мэрии города заявили, что танец-пародия был поставлен в рамках конкурса и не нес в себе пропаганды ЛГБТ. Однако министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов настаивал на увольнении директора школы, несмотря на то что за нее вступаются родители лицеистов.

Позднее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встал на защиту директора лицея № 12, заявив, что не допустит наказания или увольнения директора учреждения. Он подчеркнул, что танец был шуткой, «а шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено».