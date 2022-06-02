Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине
Общество
В трех регионах России запустят систему распознавания силуэтов
Армия
Силы РФ и ДНР отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое
Мир
ВОЗ связала вспышку оспы обезьян с изменением климата
Мир
Лондон заявил о планах направить на Украину ракетные системы M270
Экономика
Рубль растет к доллару и евро на торгах Московской биржи
Мир
Свыше 1,6 млн беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию
Мир
МИД Венгрии заявил о прагматичном подходе страны к газу и нефти из РФ
Мир
Хакеры заявили о предотвращении нападения Киева на Донбасс благодаря спецоперации РФ
Армия
Российские системы «Фаворит» уничтожили украинские беспилотники «Байрактар»
Мир
Армия Китая готовится к худшему сценарию из-за позиции США по Тайваню

Корреспондент «Известий» показал обстрел российских позиций

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022