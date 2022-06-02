В Донбассе росгвардеец погиб в бою с сыном британского парламентария

Командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов скончался на территории Донбасса в сражении с иностранными наемниками, в числе которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант. Об этом в четверг, 2 июня, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Сообщается, что росгвардеец погиб 26 мая, спасая своих сослуживцев в ходе исполнения боевой задачи.

«28 мая в Сети появилось видео этого боестолкновения, а также была опубликована статья в The Daily Telegraph. Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наемников — сына члена парламента Великобритании — Бена Гранта», — отмечается в сообщении.

29 мая Следственный комитет России сообщил о том, что роль сына члена британского парламентария в боевых действиях в Донбассе будет установлена. Ранее было опубликовано видео, на котором видно, как Бен Грант и еще несколько англоязычных наемников обстреливают из противотанкового гранатомета российский бронетранспортер. При этом Грант отдал приказ открыть огонь, после чего отряд скрылся в лесу.

СКР 27 апреля сообщил, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

Спецоперация РФ по защите жителей Донбасса продолжается. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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