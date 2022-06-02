Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине
Общество
В трех регионах России запустят систему распознавания силуэтов
Армия
Силы РФ и ДНР отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое
Мир
ВОЗ связала вспышку оспы обезьян с изменением климата
Мир
Лондон заявил о планах направить на Украину ракетные системы M270
Экономика
Рубль растет к доллару и евро на торгах Московской биржи
Мир
Свыше 1,6 млн беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию
Мир
МИД Венгрии заявил о прагматичном подходе страны к газу и нефти из РФ
Мир
Хакеры заявили о предотвращении нападения Киева на Донбасс благодаря спецоперации РФ
Армия
Российские системы «Фаворит» уничтожили украинские беспилотники «Байрактар»
Мир
Армия Китая готовится к худшему сценарию из-за позиции США по Тайваню
Сюжет:

В Донбассе росгвардеец погиб в бою с сыном британского парламентария

Росгвардеец погиб в Донбассе в бою с сыном британского парламентария Беном Грантом
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов скончался на территории Донбасса в сражении с иностранными наемниками, в числе которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант. Об этом в четверг, 2 июня, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Польша отменяет пособия для украинских беженцев. Спецоперация 2 июня, онлайн-трансляция
Что происходит сегодня в ДНР и ЛНР, новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

Сообщается, что росгвардеец погиб 26 мая, спасая своих сослуживцев в ходе исполнения боевой задачи.

«28 мая в Сети появилось видео этого боестолкновения, а также была опубликована статья в The Daily Telegraph. Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наемников — сына члена парламента Великобритании — Бена Гранта», — отмечается в сообщении.

29 мая Следственный комитет России сообщил о том, что роль сына члена британского парламентария в боевых действиях в Донбассе будет установлена. Ранее было опубликовано видео, на котором видно, как Бен Грант и еще несколько англоязычных наемников обстреливают из противотанкового гранатомета российский бронетранспортер. При этом Грант отдал приказ открыть огонь, после чего отряд скрылся в лесу.

СКР 27 апреля сообщил, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

Спецоперация РФ по защите жителей Донбасса продолжается. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022