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СКР установит роль родственника британского парламентария в боях в Донбассе

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Следственный комитет России (СКР) в рамках расследования установит роль сына члена британского парламента Хелен Грант Бена в боевых действиях в Донбассе. Об этом пресс-служба ведомства сообщила журналистам 29 мая.

«В рамках уголовного дела о наемничестве следствие установит роль Гранта, являющегося родственником британского парламентария», — отметили в СКР.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором видно, как Бен Грант и еще несколько англоязычных наемников обстреливают из противотанкового гранатомета российский бронетранспортер. При этом Грант отдал приказ открыть огонь, после чего отряд скрылся в лесу.

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27 мая стало известно, что генпрокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) установила причастность двух британцев и марокканца к ведению боев против Донбасса. По информации ведомства, в боевых действиях принимали участие Шон Пиннер, Эндрю Хилл, Саадун Брагим. Наемникам может грозить смертная казнь.

СКР 27 апреля сообщил, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

Спецоперация РФ по защите жителей Донбасса продолжается. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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