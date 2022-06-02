В Китае назвали четыре контрмеры России в ответ на расширение НАТО

Россия может противопоставить свои меры в ответ на возможное расширения Североатлантического альянса. Такое мнение высказал научный сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй в статье для газеты Huanqiu.

По словам автора материала, многие придерживаются точки зрения, что Турция сможет помешать включению Финляндии и Швеции в НАТО. В то же время, подчеркивает он, Москва, судя по ее последним действиям, противостоит расширению альянса с помощью ряда многосторонних контрмер.

«Во-первых, Кремль выпустил строгое предупреждение, что новый виток расширения альянса повлечет за собой серьезные последствия», — отмечает Сяньцзюй.

Как указали Хельсинки и Стокгольму в Москве, «неправильное решение» усилит региональную напряженность и нисколько не укрепит их безопасность, добавив при этом, что размещение объектов военной инфраструктуры НАТО на их территории неизбежно приведет к ответной реакции со стороны России.

В качестве второй меры, заметил автор, рассматривается дальнейшее усиление роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В середине мая в Кремле состоялась встреча лидеров шести государств — членов ОДКБ, на которой обсуждались такие вопросы, как укрепление сотрудничества стран-участниц и совершенствование системы коллективной безопасности.

«Некоторые аналитики считают, что в условиях обострения конфликта между Россией и США с Европой и дальнейшего расширения НАТО сотрудничество ОДКБ и ШОС (Шанхайской организацией сотрудничества) может в будущем распространиться на большее количество областей», — приводит обозреватель еще один возможный шаг Кремля.

Четвертым шагом может стать всестороннее развитие Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как пишет Сяньцзюй, перед лицом беспрецедентных экономических и финансовых санкций со стороны Запада Россия придает все большее значение роли объединения.

Ранее, 18 мая, Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Хельсинки и Стокгольма из-за поддержки ими признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана и ее ответвлений.

30 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция Анкары в отношении вступления Швеции и Финляндии в НАТО не поменяется, если со стороны этих государств не будут предприняты нужные шаги. Он пояснил, что Турция желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, которые будут проводиться членами НАТО. Позднее, 1 июня, турецкий лидер отметил, что республика не получила конкретных предложений по урегулированию ее обеспокоенности.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.