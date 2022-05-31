Эрдоган заявил о неизменности позиции по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Позиция Турции в отношении вступления Швеции и Финляндии в НАТО не поменяется, если со стороны этих государств не будут предприняты нужные шаги. Такое заявление сделал турецкий президент Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, в своей статье для The Economist.

Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Эрдоган сказал, что Анкара никак не может одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО, потому что не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

«Возражение Турции против членства Швеции и Финляндии (в НАТО) также является решительным шагом, предпринятым во имя всех членов, которые до сих пор были объектами терроризма. Турция желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, которые будут проводиться членами НАТО. Терроризм представляет угрозу для всех государств-членов, и страны-кандидаты должны признать этот факт, прежде чем вступить в организацию. Если они не предпримут необходимых шагов, Турция не изменит своей позиции по этому вопросу», — подчеркнул Эрдоган.

19 мая Финляндия выразила надежду на широкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. Власти страны серьезно относятся к озабоченностям Турции в контексте расширения альянса и готовы к обсуждению полного спектра спорных вопросов.

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.