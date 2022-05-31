Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Эрдоган заявил о неизменности позиции по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган: позиция Турции не изменится по членству Финляндии и Швеции в НАТО
0
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Позиция Турции в отношении вступления Швеции и Финляндии в НАТО не поменяется, если со стороны этих государств не будут предприняты нужные шаги. Такое заявление сделал турецкий президент Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, в своей статье для The Economist.

Снова год: в Финляндии ожидают членство в НАТО не ранее декабря
Как быстро пройдет процесс ратификации заявки Хельсинки и Стокгольма на вступление в альянс

Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Эрдоган сказал, что Анкара никак не может одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО, потому что не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

«Возражение Турции против членства Швеции и Финляндии (в НАТО) также является решительным шагом, предпринятым во имя всех членов, которые до сих пор были объектами терроризма. Турция желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, которые будут проводиться членами НАТО. Терроризм представляет угрозу для всех государств-членов, и страны-кандидаты должны признать этот факт, прежде чем вступить в организацию. Если они не предпримут необходимых шагов, Турция не изменит своей позиции по этому вопросу», — подчеркнул Эрдоган.

19 мая Финляндия выразила надежду на широкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. Власти страны серьезно относятся к озабоченностям Турции в контексте расширения альянса и готовы к обсуждению полного спектра спорных вопросов.

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022