Эрдоган заявил об отсутствии продвижения по вопросу вступления Финляндии в НАТО

Турция не получила конкретных предложений по урегулированию ее обеспокоенности в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом в среду, 1 июня, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он напомнил, что Турция открыто выступает против членства двух этих стран в НАТО из-за их поддержки террористической организации Рабочей партии Курдистана и ее ответвлений.

«НАТО — это организация безопасности, а не организация по поддержке террористических организаций. Они защищают эти террористические организации вместе с полициями Швеции, Финляндии, Германии, Франции и Нидерландов. Они маршируют с плакатами, на которых изображены главари террористических организаций», — сказал, выступая в парламенте. Трансляцию выступления вело агентство Anadolu на своей странице в Twitter.

Турецкий лидер пояснил, что Финляндия и Швеция пока что не предоставили ни одного конкретного документа, гарантирующего урегулирование обеспокоенности Турции.

«Мы не можем верить словам, которые бы не были закреплены в документах», — сказал Эрдоган.

30 мая Эрдоган заявил, что позиция Турции в отношении вступления Швеции и Финляндии в НАТО не поменяется, если со стороны этих государств не будут предприняты нужные шаги. Он пояснил, что Турция желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, которые будут проводиться членами НАТО.

23 мая президент Турции заявил о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в НАТО, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.