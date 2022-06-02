Турки предложили развернуть С-400 против новых военных баз США в Греции

Читателям турецкого издания Haber7 не понравилось намерение Греции отдать США четыре военные базы на своей территории.

Портал приводит слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что такой шаг Афин «настроен против Турции, а не против России». Отмечается, что таким образом число американских баз на территории Греции возрастет до девяти.

Одна из них расположена в Александруполисе в 45 км от границы с Турцией. По информации издания, ее превратили в огромный арсенал после переброски туда в июле прошлого года 400 танков и бронемашин.

«А мы развернем С-400 в ответ на эти базы, чтобы всё было взаимно. Если они это делают, то почему мы не делаем? Кто-нибудь держит нас за руку?» — задается вопросом пользователь vatan.

Abdullah же высказал мнение, что Анкаре нужно в ответ «разместить С-400 во Фракии».

«Цель этих Соединенных Штатов — заставить нас сражаться с греками, уничтожить греков, нанести нам удар на Западе и взять под контроль этот регион», — полагает vatandaş.

Другие пользователи отметили, что главная угроза исходит от стран НАТО.

Ранее, 23 мая, турецкий лидер заявил, что премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса после его визита в США, во время которого тот призвал Вашингтон не продавать Турции F-16, для него больше не существует. Эрдоган также напомнил, что маршрут признанной в Турции террористической организации ФЕТО (Международное общественное движение, зародившееся в Турции в начале 1970-х годов и возникшее вокруг идей турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена) в Европу проходит через Грецию.

Кириакос Мицотакис, выступая в конгрессе США, обрушился с критикой на Турцию. По его словам, между странами уже 48 лет остается нерешенной проблема разделения Кипра на греческую и турецкую части. Греки хотят видеть Кипр единым и исключительно под греческим протекторатом, в частности, напомнил политик.

21 мая официальный представитель МИД Турции Танджу Бильгич заявил, что истребители F-16, принадлежащие ВВС Греции, дважды нарушали воздушное пространство страны 16 и 17 мая. Он подчеркнул, что Греция должна прекратить провокационные действия в Эгейском море и призвал к укреплению доверия в двусторонних отношениях и стабилизации диалога в рамках НАТО.