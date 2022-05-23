Эрдоган резко выразил отношение к премьеру Греции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьера-министра Греции Кириакоса Мицотакиса после его визита в США для него больше не существует. Об этом 23 мая сообщило агентство Anadolu.

«Мы объяснили всем нашим партнерам, что подход Турции к расширению НАТО нацелен на борьбу с терроризмом и союзничество <...> Как Греция относится к нам сейчас?» — задался он вопросом на церемонии начала реализации проекта «Национальные подлодки».

Он напомнил, что маршрут признанной в Турции террористической организации ФЕТО (Международное общественное движение, зародившееся в Турции в начале 1970-х годов и возникшее вокруг идей турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена) в Европу проходит через Грецию. Анкара провела переговоры с Афинами и договорилась о том, что третьи страны не будут привлекаться к решению вопросов.

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«После этого Мицотакис призвал США не продавать Турции F-16. После такого для меня больше не существует никого по имени Мицотакис. В любом случае, США не будут принимать решения с оглядкой на его заявление», — подчеркнул Эрдоган

На прошлой неделе Кириакос Мицотакис выступая в конгрессе США обрушился с критикой на Турцию. По его словам, между странами уже 48 лет остается нерешенной проблема разделения Кипра на греческую и турецкую части.

Греки хотят видеть Кипр единым и исключительно под греческим протекторатом, в частности, напомнил политик.

21 мая официальный представитель МИД Турции Танджу Бильгич заявил, что истребители F-16, принадлежащие ВВС Греции, дважды нарушали воздушное пространство страны 16 и 17 мая. Он подчеркнул, что Греция должна прекратить провокационные действия в Эгейском море и призвал к укреплению доверия в двусторонних отношениях и стабилизации диалога в рамках НАТО.