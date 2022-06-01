Политолог объяснил решение Турции провести военную операцию в Сирии

Эксперт по Ближнему Востоку, политолог Станислав Тарасов в среду, 1 июня, в беседе с «Известиями» назвали причины, по которым власти Турции приняли решение провести очередную военную операцию на севере Сирии.

По его словам, внешне это обычная, четвертая по счету операция Турции в Сирии. Она осуществляется одновременно с той, что идет на севере Ирака, где подавляется база Рабочей партии Курдистана (РПК), считающейся террористической в Турции.

«В этой ситуации есть свои особенности. Она развивается параллельно с украинским кризисом. Кроме того, в турецких СМИ присутствует информация, что активизация Турции на севере Сирии и Ирака связана с тем, что якобы появились проекты по провозглашению независимости Курдистана в сирийском анклаве», — указал Тарасов.

Как напомнил эксперт, курды проживают на территории нескольких государств — Турции, Сирии, Ирака и Ирана, добавив, что их поддерживают в США, а сами курды не скрывают, что они вынашивают проект создания независимого государства.

«Хотя проект висит в воздухе, ситуация такова, что сирийские курды принимали активное участие в борьбе с ИГИЛ («Исламское государство», террористическая организация, запрещена в РФ), и пользуются поддержкой американцев. Не исключен вариант, что в будущем они могут договориться с Дамаском о создании курдской автономии», — рассказал он.

По словам политолога, если это произойдет, то автономия курдов в Сирии, существующая автономия курдов в Ираке, а также борьба курдов на территории Турции и неспокойная ситуация на западе Ирана создадут аномальную дестабилизирующую зону.

Помимо этого, Анкара опасается, что коллективный Запад может попытаться отомстить за альянс Турции и России, ведь турецкие власти не поддержали антироссийские санкции. Помимо этого, есть вопрос, связанный с членством Швеции и Финляндии в НАТО, то есть целый ворох проблем, который делает Североатлантический альянс неустойчивым, подчеркнул Тарасов.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что военные его страны начинают новую антитеррористическую операцию на севере Сирии.

В ходе выступления в парламенте он рассказал, что Турция планирует зачистить Талль-Рифат и Манбидж. Эрдоган также добавил, что впоследствии будут зачищены и остальные приграничные районы. По словам турецкого президента, антитеррористическая операция будет направлена против членов РПК и «Сил народной самообороны» (СНС), которые признаны Турцией террористическими организациями.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против планов Турции по военной операции.

30 мая Эрдоган в ходе телефонного разговора попросил президента России Владимира Путина обеспечить безопасность территорий на севере Сирии. Тогда он отметил, что в Сирии продолжаются нападения на Турцию со стороны РПК и СНС.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции под названиями «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В результате их проведения появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.