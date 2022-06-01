Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден объявил о выделении Киеву нового пакета помощи и РСЗО Himars
Мир
Германия отправит в Грецию старую бронетехнику на замену советской
Мир
В партии Порошенко заявили о постепенном установлении диктатуры на Украине
Мир
В Турции заявили об успешных переговорах с США по истребителям F-16
Мир
Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года
Общество
Более 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел
Мир
США выступили против проведения Турцией военной операции в Сирии
Общество
Путин одобрил обеспечение совершеннолетних лекарствами за счет «Круга добра»
Общество
Суд в Москве заочно арестовал еще троих командиров ВСУ
Экономика
Россия до конца года ограничила экспорт инертных газов
Мир
Нидерланды и ФРГ начнут добывать газ в Северном море
Сюжет:

Политолог объяснил решение Турции провести военную операцию в Сирии

Политолог Тарасов объяснил, почему власти Турции решили провести военную операцию на севере Сирии
0
Фото: Global Look press/Tunahan Turhan
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперт по Ближнему Востоку, политолог Станислав Тарасов в среду, 1 июня, в беседе с «Известиями» назвали причины, по которым власти Турции приняли решение провести очередную военную операцию на севере Сирии.

По его словам, внешне это обычная, четвертая по счету операция Турции в Сирии. Она осуществляется одновременно с той, что идет на севере Ирака, где подавляется база Рабочей партии Курдистана (РПК), считающейся террористической в Турции.

Замкнуть за пояс: Сирия приготовилась к новой операции Турции
Зачем Анкаре нужна полоса безопасности на границе САР и как на эти планы смотрит Россия

«В этой ситуации есть свои особенности. Она развивается параллельно с украинским кризисом. Кроме того, в турецких СМИ присутствует информация, что активизация Турции на севере Сирии и Ирака связана с тем, что якобы появились проекты по провозглашению независимости Курдистана в сирийском анклаве», — указал Тарасов.

Как напомнил эксперт, курды проживают на территории нескольких государств — Турции, Сирии, Ирака и Ирана, добавив, что их поддерживают в США, а сами курды не скрывают, что они вынашивают проект создания независимого государства.

«Хотя проект висит в воздухе, ситуация такова, что сирийские курды принимали активное участие в борьбе с ИГИЛ («Исламское государство», террористическая организация, запрещена в РФ), и пользуются поддержкой американцев. Не исключен вариант, что в будущем они могут договориться с Дамаском о создании курдской автономии», — рассказал он.

По словам политолога, если это произойдет, то автономия курдов в Сирии, существующая автономия курдов в Ираке, а также борьба курдов на территории Турции и неспокойная ситуация на западе Ирана создадут аномальную дестабилизирующую зону.

Помимо этого, Анкара опасается, что коллективный Запад может попытаться отомстить за альянс Турции и России, ведь турецкие власти не поддержали антироссийские санкции. Помимо этого, есть вопрос, связанный с членством Швеции и Финляндии в НАТО, то есть целый ворох проблем, который делает Североатлантический альянс неустойчивым, подчеркнул Тарасов.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что военные его страны начинают новую антитеррористическую операцию на севере Сирии.

В ходе выступления в парламенте он рассказал, что Турция планирует зачистить Талль-Рифат и Манбидж. Эрдоган также добавил, что впоследствии будут зачищены и остальные приграничные районы. По словам турецкого президента, антитеррористическая операция будет направлена против членов РПК и «Сил народной самообороны» (СНС), которые признаны Турцией террористическими организациями.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против планов Турции по военной операции.

30 мая Эрдоган в ходе телефонного разговора попросил президента России Владимира Путина обеспечить безопасность территорий на севере Сирии. Тогда он отметил, что в Сирии продолжаются нападения на Турцию со стороны РПК и СНС.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции под названиями «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В результате их проведения появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022