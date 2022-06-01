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Человек пострадал в ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае

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В Красноярском крае в результате столкновения легковой иномарки и школьного автобуса пострадал человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла утром 1 июня на трассе Ачинск–Бирилюссы. Школьный автобус «ПАЗ» врезался в движущуюся Toyota, которая поворачивала налево. Автобус от удара влетел в электроопору и повалил ее.

В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки. Медики оказали ей помощь и назначили амбулаторное лечение, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Пассажиров в школьном автобусе в момент столкновения не было. Освидетельствование показало, что 59-летний водитель был трезв.

По факту произошедшего составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения на проезжей части») и ст. 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорожных сооружений»).

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