Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о готовности Турции помочь в разминировании портов Украины
Мир
Греция направит на Украину устаревшие бронемашины
Мир
В ЛНР заявили о контроле свыше 70% территории Северодонецка
Мир
Польшу признали самой русофобской страной в мире
Мир
Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции в Сирии
Мир
На Украине расследуют незаконное пересечение границы неназванным экс-президентом
Экономика
Лавров указал на замалчивание Западом наложения санкций на суда РФ с зерном
Мир
Украина сообщила о потере 35% ВВП страны и 200 заводов
Культура
Памятник писателю Самуилу Маршаку открыли на Лялиной площади в Москве
Мир
Украинские беженцы начали массово покидать Болгарию
Общество
«Победа» перешла на российскую систему бронирования авиабилетов
Сюжет:

Военкор раскрыл обстоятельства ликвидации польских наемников под Харьковом

Военкор Пегов раскрыл обстоятельства ликвидации польских наемников под Харьковом
0
Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный корреспондент Семен Пегов рассказал об обстоятельствах ликвидации наемников из Польши в Харьковской области.

Промзону у Северодонецка зачистят в ближайшие дни. Спецоперация 1 июня онлайн
Главные новости о происходящем в ДНР и ЛНР, украинских городах и мире на ее фоне — в обновляемом материале «Известий»

О том, что девять польских наемников были уничтожены районе города Волчанска, основатель проекта WarGonzo сообщил ранее в среду, 1 июня.

По словам Пегова, они входили в состав диверсионной группы из 25 человек. Скорее всего, это представители частной военной компании (ЧВК), однако военкор не исключил, что они могли быть и действующими польскими военными, которые курируют работу диверсионных групп.

Три дня назад диверсанты предприняли попытку атаковать позиции союзных сил России и народных республик Донбасса. Вылазка успехом не увенчалась, часть наемников была уничтожена.

«Как удалось выяснить, что это поляки? Оставили рацию, пока батарейки не сели и пока отступающие пособники неонацистов не успели понять, что рация прослушивается и забыта, удалось выяснить, что они принадлежат по гражданству Польше, говорят на польском языке», — добавил Пегов.

6 мая польский политолог Конрад Ренкас заявлял, что Варшава посылает на Украину наемников и кадровых военных для участия в боевых действиях. Он пояснил, что разрешению кризиса вокруг Украины мешает как иностранная военная помощь, так и тот факт, что республика фактически находится под внешним управлением.

Россия с 24 февраля проводит операцию по защите мирного населения Донбасса. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, необходимых для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022