Военный корреспондент Семен Пегов рассказал об обстоятельствах ликвидации наемников из Польши в Харьковской области.

О том, что девять польских наемников были уничтожены районе города Волчанска, основатель проекта WarGonzo сообщил ранее в среду, 1 июня.

По словам Пегова, они входили в состав диверсионной группы из 25 человек. Скорее всего, это представители частной военной компании (ЧВК), однако военкор не исключил, что они могли быть и действующими польскими военными, которые курируют работу диверсионных групп.

Три дня назад диверсанты предприняли попытку атаковать позиции союзных сил России и народных республик Донбасса. Вылазка успехом не увенчалась, часть наемников была уничтожена.

«Как удалось выяснить, что это поляки? Оставили рацию, пока батарейки не сели и пока отступающие пособники неонацистов не успели понять, что рация прослушивается и забыта, удалось выяснить, что они принадлежат по гражданству Польше, говорят на польском языке», — добавил Пегов.

6 мая польский политолог Конрад Ренкас заявлял, что Варшава посылает на Украину наемников и кадровых военных для участия в боевых действиях. Он пояснил, что разрешению кризиса вокруг Украины мешает как иностранная военная помощь, так и тот факт, что республика фактически находится под внешним управлением.

Россия с 24 февраля проводит операцию по защите мирного населения Донбасса. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, необходимых для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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