В Госдуме рассказали о ценностях и целях движения «Большая перемена»

Российское движение молодежи и детей «Большая перемена» выявляет потенциал детей и подростков, чтобы они достигали своих целей, рассказал в среду, 1 июня, председатель комитета Государственной думы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Как отметил депутат, идея о создании движения была долгожданной. На сегодняшний день у него есть две цели: во-первых, обеспечение детям в России равного доступа к возможностям и ресурсам.

«Сегодня это не всегда так. Совершенно по-разному организованы программы воспитательной работы, досуга и возможностей, а дети не виноваты, они должны иметь быстрый старт и возможности и ресурсы для этого. А вторая цель — дать возможность ребенку в своей жизни обрести цель. Так вышло, что лидерами все не могут быть. Обычно это 10–20%, а остальные, простые ребята, часто не понимают, кем хотят быть. Из-за этого они поступают в университет вслепую, не туда трудоустраиваются, потом жалеют о неправильно принятых решениях, а жизнь одна», — подчеркнул Метелев в беседе с «Известиями».

По его мнению, движение должно выявлять потенциал детей и отдавать все имеющиеся ресурсы для того, чтобы ребенок шел к мечте и достигал своих целей.

Среди ценностей движения Метелев назвал взаимопомощь; ответственность; желание работать в команде; уважение — к старшим, к истории, к культуре, к прошлому и к настоящему.

«Важна проактивная позиция, желание создавать будущее в России; не уезжать, а видеть себя в России и реализовывать себя здесь, не бояться озвучивать проблемы и предлагать решения этих проблем», — добавил депутат.

1 июня в Москве проходит фестиваль «Большая перемена». В ходе мероприятия президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России. Глава государства отметил, что фестиваль — не просто яркий красочный праздник, а пространство, нацеленное на то, чтобы помочь детям раскрыть свои таланты и способности, определиться с будущей профессией, а также получить поддержку для идей.

19 мая в Государственную думу внесли законопроект о российском движении молодежи и детей «Большая перемена». В пояснительной записке сообщалось, что целями движения являются содействие проведению государственной политики по вопросам детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профориентации, организации досуга, создание среды для их самореализации, а также подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.

В каждом субъекте РФ будут сформированы региональные отделения, а в муниципальных образованиях — местные, именно они войдут в структуру самого движения.

В тот же день первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что идеологию нового российского движения «Большая перемена» определят сами дети, взрослые им будут помогать. По его словам, подписи под внесенным в Госдуму проектом закона о движении детей и молодежи «Большая перемена» поставили представители всех партий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в России нет планов по возрождению пионерского движения, однако вопросов по этому поводу в последнее время было очень много, в том числе они поступали и в Кремль. Говоря о молодежном движении «Большая перемена», Песков также указал, что его идеологами станут сами дети.

20 апреля Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал идею создания движения, которое объединяло бы всех детей. С таким предложением выступила школьница из Севастополя Диана Красовская.