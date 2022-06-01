На Украине расследуют незаконное пересечение границы неназванным экс-президентом

Украинский суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении одного из экс-президентов страны за организацию незаконного пересечения границы. Об этом в среду, 1 июня, сообщила генпрокуратура страны в Telegram-канале.

Ведомство не называет имя бывшего лидера республики.

«Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к совершению дезертирства», — говорится в сообщении.

В генпрокуратуре отметили, что 23 февраля 2014 года экс-президент вместе с начальником службы своей безопасности с помощью трех вертолетов Вооруженных сил России вылетел в РФ вместе с еще 20 гражданами.

Известно, что в феврале 2014 года на тот момент глава государства Виктор Янукович был вынужден покинуть ее пределы.

28 января 2021 года ГБР Украины предъявило обвинение в государственной измене Януковичу. По версии следствия, подписанные в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ нанесли вред суверенитету и территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

23 мая 2022-го пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила, что украинский суд разрешил арест Януковича за подписание в 2010 году «харьковских соглашений».

21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже на площади стали происходить стычки между демонстрантами и силовиками.

20 февраля 2014 года на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на режим возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. Ему было предоставлено временное убежище в России до 26 октября 2021 года.

Пришедшие к власти в результате событий на майдане обвинили его в злоупотреблении полномочиями, госизмене, а также в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году.

Янукович был заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Сам политик свою вину категорически не признает. Его адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор.