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Суд на Украине разрешил арест Виктора Януковича

Суд на Украине разрешил арест Януковича за подписание в 2010 году «харьковских соглашений»
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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Украинский суд разрешил арест экс-президента страны Виктора Януковича за подписание в 2010 году «харьковских соглашений» по пребыванию Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.

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«Печерский районный суд Киева 23 мая избрал бывшему президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены», — говорится в сообщении.

«Харьковские соглашения» были подписаны в апреле 2010 года. Они продлевали пребывание Черноморского флота РФ после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления данного периода.

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28 января 2021 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в государственной измене Януковичу. По версии следствия, подписанные в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ нанесли вред суверенитету и территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

20 февраля 2014-го на майдане в Киеве произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. После госпереворота, произошедшего в феврале 2014 года, политик, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. Ему было предоставлено временное убежище в России.

Новые власти обвинили его в злоупотреблении полномочиями, госизмене, а также в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году.

Янукович был заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Сам политик свою вину не признает. Его адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор.

Крым вернулся в состав РФ по итогам референдума в 2014 году.

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