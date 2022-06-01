Минобороны РФ: российские ПВО сбили украинские Су-25 в ДНР и Ми-8 в Харьковской области

Вооруженные силы России за сутки сбили украинский самолет Су-25 в районе Донецка и вертолет Ми-8 около Харькова. Об этом 1 июня сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, сбиты семь беспилотных летательных аппаратов противника и две ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч».

Днем ранее российская авиация сбила украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Кобзарцы Николаевской области. Также оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

24 мая российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29 в районе Краматорска ДНР. В тот же день российскими средствами противовоздушной обороны было сбито пять украинских беспилотников в районах Чернобаевка Херсонской области, а также Дидровное, Каменка, Питомник, Малые Проходы Харьковской области.

23 мая в российском оборонном ведомстве рассказали, что российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты три самолета Су-25 ВСУ в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и над Павлоградом Харьковской области. Также были сбиты 13 украинских беспилотников.

18 мая сообщалось, что российские ПВО сбили еще два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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