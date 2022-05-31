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Российская авиация сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области

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Фото: commons.wikimedia.org
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В районе населенного пункта Кобзарцы Николаевской области сбит украинский самолет Су-25. Об этом во вторник, 31 мая, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, российская авиация поразила радиолокационную станцию, три пункта управления и 69 районов сосредоточения живой и военной техники ВСУ.

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«Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ», — заявил Конашенков.

24 мая российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29 в районе Краматорска ДНР. В тот же день российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито пять украинских беспилотников в районах Чернобаевка Херсонской области, а также Дидровное, Каменка, Питомник, Малые Проходы Харьковской области.

23 мая в Минобороны РФ рассказали, что российскими средствами ПВО были сбиты три самолета Су-25 ВСУ в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и над Павлоградом Харьковской области. Также были сбиты 13 украинских беспилотников.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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