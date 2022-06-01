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Врач объяснил разницу между обычной ветрянкой и оспой обезьян

Иммунолог Жемчугов рассказало разнице между обычной ветрянкой и оспой обезьян
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Фото:REUTERS/CDC/Handout/Cynthia S. Goldsmith, Russell Regnery
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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, можно ли повторно заболеть ветряной оспой, а также может ли это говорить о наличии у человека оспы обезьян.

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В беседе с телеканалом «Звезда» специалист отметил, что ветряная оспа является вирусом, не относящемся ни к натуральной оспе, ни к оспе обезьян.

«На самом деле этот вирус относится к герпетическим... Сюда же, в эту группу, входит герпес зостер — опоясывающий лишай. Он относится к ветряночным вирусам или герпетическим», — рассказал эксперт в понедельник, 30 мая.

Он подчеркнул, что повторное заболевание ветрянкой исключено, пояснив, что если человек однажды переболел, то у него останется иммунитет на всю жизнь. У пожилых и у людей со слабым иммунитетом часто проявляется герпес зостер, который зачастую ошибочно принимают за ветрянку, заметил Жемчугов.

31 мая глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге 31 мая заявил об отсутствии 100-процентной уверенности в способностях сдержать распространение оспы обезьян.

По его словам, необходимо сократить контакты, изолировать заболевших в течение инфекционного периода и эффективного мониторинга контактов для воспрепятствования распространению инфекции, сообщает «Москва 24».

Он отметил, что усилия, необходимые для борьбы с оспой обезьян, нельзя сравнивать с затратами на противостояние COVID-19. Клюге предупредил, что скорость распространения заболевания в летний период может увеличиться, отмечает RT.

Специалисты уже выяснили, что оспа обезьян широко распространяется в публичных местах.

В этот же день агентство Reuters сообщило, что первые случаи заражения оспой обезьян зарегистрированы в Норвегии и Венгрии. Как пишет НСН, в Норвегии инфицированный человек недавно приехал из-за границы. В Венгрии заразившимся пациентом стал 38-летний мужчина. Неизвестно, выезжал ли он за границу в недавнее время.

30 мая в Нигерии зафиксирован первый случай смерти человека от оспы обезьян. Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, принимавший иммунодепрессанты. Всего за текущий месяц в Нигерии выявили 21 подтвержденный случай заболевания в девяти штатах страны. Уточняется, что все они вызваны западноафриканским штаммом вируса.

27 мая начальник войск радиационной, биологической и химической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в Нигерии, где впервые была зафиксирована вспышка оспы обезьян, были обнаружены биолаборатории США.

26 мая директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил, что в случае массовой передачи оспы обезьян от человека к человеку возможно возникновение вариантов вируса с повышенной вирулентностью, напоминает «Ридус».

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии.

В России случаев заболевания оспой обезьян не выявлено. Роспотребнадзор принимает меры для недопущения завоза инфекции, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

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