В Болгарии заявили о попадании в «газовую ловушку»

Болгария не может перекрыть газопровод «Балканский поток», так как авансом получила плату за транзит российского газа на ближайшие два года. Об этом во вторник, 31 мая, заявил специалист по газовой и нефтяной разработкам, инженер Христо Казанджиев в интервью изданию «Марица».

«Несколько месяцев назад «Булгартрансгаз» авансом получил плату за транзит за следующие два года. Вот почему мы не можем перекрыть газопровод», — сказал он.

Кроме того, эксперт обвинил местную газовую компанию в том, что она «играет в команде «Газпрома».

«Болгария попала в ловушку под благовидным предлогом уменьшения расходов», — добавил Казанджиев.

По его словам, София может вернуть Москве денежные средства и прервать поставки. При этом эксперт отметил, что в правительстве нет единого мнения по этому вопросу.

11 мая Болгария сообщила, что договорилась с США о поставках СПГ «по ценам ниже, чем у «Газпрома». Однако цену не раскрыли. По данным болгарского правительства, перед этим премьер-министр республики Кирилл Петко встречался с американским вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне.

Ранее, 27 апреля, «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал–Европа после приостановки прямых поставок. Уже 22 мая министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что решение страны отказаться от оплаты российского газа в рублях было поспешным.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.