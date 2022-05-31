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Uniper сделала первый платеж по предложенной Россией схеме оплаты газа

Uniper впервые осуществила платеж за газ по новой схеме, предложенной Москвой
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann
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Немецкая энергетическая компания Uniper выполнила первый платеж за газ по схеме, предложенной Москвой. Об этом сообщил во вторник, 31 мая, деловой портал finanzen.net со ссылкой на компанию.

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«Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменил способ оплаты поставок газа из России. Uniper платит в евро в соответствии с новым платежным механизмом. Процесс был заранее согласован с правительством ФРГ и соответствует предписаниям ЕС», — заявили в компании, отметив, что способ оплаты соблюдает санкционный режим против РФ и обеспечивает выполнение контрактов.

В конце апреля в концерне заявляли, что продолжат оплачивать российский газ в евро, переведя их на счет в Газпромбанке. Кроме того, Uniper вела переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных механизмах оплаты газа.

Ранее в мае агентство Bloomberg сообщило о мерах Германии на случай нехватки газа. Издание ссылается на чрезвычайный указ, который должен представить правительству ФРГ министр экономики Роберт Хабек. В нем говорится, что Германия планирует вернуться к работающим на угле и нефти электростанции в случае нехватки газа в стране. Таким образом, страна жертвует зеленой политикой, возвращаясь к «грязным» выработкам.

При этом компания Uniper уже заявила о готовности обеспечить около трех гигаватт угольной энергии, в то время как другая немецкая энергетическая компания RWE AG решает, какие станции возможно вернуть в строй.

Также в этом месяце немецкий производитель автомобилей BMW заявил об остановке не только своего производства, но и всей отрасли в случае эмбарго на импорт российского газа.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Как пояснил в конце февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, вызванная тем, что у страны украли довольно значительную сумму резервов.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. В итоге с 27 апреля из-за неоплаты «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу. В конце мая в связи с отсутствием оплаты за апрель в рублях поставки также прекратились в Нидерланды и Данию.

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