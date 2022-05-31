Uniper сделала первый платеж по предложенной Россией схеме оплаты газа
Немецкая энергетическая компания Uniper выполнила первый платеж за газ по схеме, предложенной Москвой. Об этом сообщил во вторник, 31 мая, деловой портал finanzen.net со ссылкой на компанию.
«Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменил способ оплаты поставок газа из России. Uniper платит в евро в соответствии с новым платежным механизмом. Процесс был заранее согласован с правительством ФРГ и соответствует предписаниям ЕС», — заявили в компании, отметив, что способ оплаты соблюдает санкционный режим против РФ и обеспечивает выполнение контрактов.
В конце апреля в концерне заявляли, что продолжат оплачивать российский газ в евро, переведя их на счет в Газпромбанке. Кроме того, Uniper вела переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных механизмах оплаты газа.
Ранее в мае агентство Bloomberg сообщило о мерах Германии на случай нехватки газа. Издание ссылается на чрезвычайный указ, который должен представить правительству ФРГ министр экономики Роберт Хабек. В нем говорится, что Германия планирует вернуться к работающим на угле и нефти электростанции в случае нехватки газа в стране. Таким образом, страна жертвует зеленой политикой, возвращаясь к «грязным» выработкам.
При этом компания Uniper уже заявила о готовности обеспечить около трех гигаватт угольной энергии, в то время как другая немецкая энергетическая компания RWE AG решает, какие станции возможно вернуть в строй.
Также в этом месяце немецкий производитель автомобилей BMW заявил об остановке не только своего производства, но и всей отрасли в случае эмбарго на импорт российского газа.
С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.
Как пояснил в конце февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, вызванная тем, что у страны украли довольно значительную сумму резервов.
Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. В итоге с 27 апреля из-за неоплаты «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу. В конце мая в связи с отсутствием оплаты за апрель в рублях поставки также прекратились в Нидерланды и Данию.