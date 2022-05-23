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В BMW предупредили об остановке производства в случае эмбарго на газ из РФ

Представитель BMW Неделькович заявил о риске остановки производства без российского газа
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Фото: Global Look press/imago stock&people
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Немецкий производитель автомобилей BMW заявил об остановке не только своего производства, но и всей отрасли в случае эмбарго на импорт российского газа. Об этом 23 мая заявил член совета директоров компании Милан Неделькович.

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«На нашу промышленность приходится около 37% потребления природного газа в Германии. Не только BMW, но и весь сектор остановится», — цитирует его агентство Reuters.

Так он ответил на вопрос, какие для автомобильной отрасли будут последствия в случае прекращения поставок газа из РФ.

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Агентство отмечает, что еще в прошлом году 54% своего энергопотребления автопроизводителя пришлось именно на природный газ. Сейчас же он изучает возможность, где сможет установить солнечные батареи на свои заводы, а также разрабатывает планы с местными властями по транспортировке водорода на свой завод в Лейпциг (Германия).

«Водород хорошо подходит для снижения или даже полной компенсации спроса на газ», — отметил Неделькович.

20 мая агентство Reuters также сообщило, что компаниям из Германии разрешили открывать счета в рублях для покупки газа из РФ. Собеседники агентства отметили, что Германия действовала в этом вопросе в тесной координации с Евросоюзом.

14 мая глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм сказал, что прекращение поставок российского газа будет иметь разрушительные для страны последствия. По его словам, при введении эмбарго на энергоресурсы из России целому ряду немецких предприятий пришлось бы остановить производство.

12 мая глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек отмечал, что Германия на данный момент не готова к введению полного эмбарго на поставки российского газа.

В тот же день стало известно, что объемы газа, поступающего в ФРГ через Украину, сократились за день почти на 25%, они компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов. При этом «Газпром» заявил, что Киев оставил для транзита российского газа в Европу только один вход, из-за чего надежность газоснабжения существенно снизится.

1 мая главный экономист немецкого банка KfW Фрици Келер-Гейб предупредила о повышении риска рецессии, с которой может столкнуться экономика ФРГ, если откажется от поставок энергоносителей из РФ. По ее мнению, введение эмбарго может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада, в том числе и Германия, заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение Путина о переводе газовых транзакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса, которая началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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