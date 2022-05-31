Моравецкий заявил о желании ЕС запретить третьим странам покупать нефть у РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 31 мая, заявил о желании стран Евросоюза в качестве вторичных санкций запретить государствам, которые находятся за пределами ЕС, покупать нефть у России.

«Польша и всё больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Евросоюза», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

31 мая стало известно, что лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. При этом эмбарго не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, ЕС сократит экспорт нефти из России к концу года на 92%. Как отметил французский лидер, Евросоюз решил избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее.

В свою очередь, депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек в беседе с «Известиями» подчеркнул, что принятое Евросоюзом эмбарго приведет к еще большему росту цен на нефть в Европе, что, в свою очередь, повысит инфляцию и спровоцирует рецессию в таких странах, как Германия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Европа из-за введенных ею санкций против России «пляшет» на краю мирового экономического кризиса.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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