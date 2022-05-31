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В ЕП предрекли рецессию в ЕС из-за частичного отказа от российской нефти

Депутат Европарламента Бек: даже частичное эмбарго на нефть из РФ приведет к росту цен и инфляции
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Bernd Wüstneck
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Принятое Евросоюзом частичное эмбарго на импорт российской нефти приведет к еще большему росту цен на нефть в Европе, что, в свою очередь, повысит инфляцию и спровоцирует рецессию в таких странах, как Германия. Об этом во вторник, 31 мая, заявил «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.

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«Мне трудно понять, почему правительство ФРГ наносит ущерб собственному населению и экономике, хотя в гораздо большей степени зависит от российской нефти, чем Франция или другие западноевропейские страны. Согласно недавнему исследованию Мангеймского университета, немецкая экономика может сократиться на 12%, если к концу года Германия введет полный запрет на импорт нефти и газа из России. Эту политику можно назвать только мазохистской», — добавил политик.

Ранее в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Европа из-за введенных ею санкций против России «пляшет» на краю мирового экономического кризиса.

Глава венгерского правительства также подтвердил отсутствие компромисса по эмбарго на нефть из России, обвинив Еврокомиссию в неправильном подходе к проблеме. Он отметил, что, прежде чем говорить об эмбарго на нефть, необходимо решить вопрос о безопасности потока.

31 мая стало известно, что лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. При этом эмбарго не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в свою очередь заявил, что Россия найдет других импортеров нефти.

Как указала основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари, попытки ЕС заменить российские энергоресурсы альтернативными вызывают болезненные перебои на мировом рынке и приводят к еще большей инфляции.

При этом первый зампредседателя комитета по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями» отметил, что на фоне эмбарго на российскую нефть может уменьшиться ее добыча, в результате чего на рынке возникнет нехватка ресурсов, а цена на нефть вырастет.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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