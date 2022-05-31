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Турция отменила ряд военных учений НАТО из-за конвенции Монтре
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Турция отменила ряд военных учений НАТО из-за конвенции Монтре

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Фото: Global Look Press
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Турция отменила ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море. Об этом 31 мая сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

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Он отметил, что Турция стремится к статусу посредника между Россией и Украиной И в том числе из-за этого не намерена ввязываться в антироссийские санкции.

«Мы ввели Конвенцию Монтрё, вынуждены оставлять открытым воздушное пространство. Даже выходя за пределы Конвенции, мы просим Россию по поводу кораблей, были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили», — сказал он агентству Anadolu.

10 апреля власти Турции подчеркнули, что будут продолжать придерживаться Конвенции Монтрё и не позволят войти военным кораблям в Черное море.

Ранее, 28 февраля, Чавушоглу также заявил, что его страна выполняла и будет выполнять положения Конвенции, объяснив тем самым отказ пропускать российские военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

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