Российский сухогруз «Астрахань» покинул порт Мариуполя после освобождения города. По данным «Известий», судно направилось в Ростов-на-Дону.

Ранее в этот день из порта Мариуполя вышло судно типа «Славутич» (РМ-3) с грузом металла в сопровождении артиллерийских и противодиверсионных катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Также во вторник глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что часть судов в порту Мариуполя перейдет в юрисдикцию ДНР, у республики появится собственный торговый флот.

26 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что минная опасность в акватории порта в Мариуполе устранена.

24 мая Минобороны РФ сообщило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.

В тот же день порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела со стороны украинских сил и минной опасности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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