Реклама
Прямой эфир
Армия
Российская авиация сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области
Мир
Российский сухогруз «Астрахань» покинул порт Мариуполя
Мир
В МИД РФ заявили о тысяче экстремистских происшествий у российских посольств
Мир
Шольц заявил о планах сделать бундесвер самой большой армией в Европе
Мир
На «Азовстали» обнаружили еще несколько украинских боевиков
Происшествия
Предприятие в Белгородской области пострадало от обстрела со стороны Украины
Экономика
«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа нидерландской GasTerra
Мир
В МИДе отметили дефицит здравого смысла в политике ЕС в отношении РФ
Мир
Эрдоган заявил о неизменности позиции по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
В Запорожской области перешли на российскую связь
Мир
В Великобритании заявили об угрозе отключения электричества зимой
Сюжет:

Российский сухогруз «Астрахань» покинул порт Мариуполя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сухогруз «Астрахань» покинул порт Мариуполя после освобождения города. По данным «Известий», судно направилось в Ростов-на-Дону.

Ранее в этот день из порта Мариуполя вышло судно типа «Славутич» (РМ-3) с грузом металла в сопровождении артиллерийских и противодиверсионных катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Акватория спокойствия: как российские военные восстановили работу мариупольского порта
Для этого пришлось провести полное его разминирование

Также во вторник глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что часть судов в порту Мариуполя перейдет в юрисдикцию ДНР, у республики появится собственный торговый флот.

26 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что минная опасность в акватории порта в Мариуполе устранена.

24 мая Минобороны РФ сообщило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.

В тот же день порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела со стороны украинских сил и минной опасности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022