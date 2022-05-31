Первое после освобождения Мариуполя от украинских боевиков судно вышло из порта. Об этом во вторник, 31 мая, ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Судно вышло из порта», — сказано в сообщении.

Отмечается, что из порта Мариуполя судно типа «Славутич» (РМ-3) с грузом металла вышло в сопровождении артиллерийских и противодиверсионных катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Накануне корреспондент телеканала «Известия» Станислав Григорьев сообщил, что в Мариупольском порту завершают погрузку судна РМ-3, которое отправится в Ростов-на-Дону.

26 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что минная опасность в акватории порта в Мариуполе устранена.

24 мая Минобороны РФ заявило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.

В тот же день порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела со стороны украинских сил и минной опасности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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