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Опубликовано видео с допросом трех украинских пленных

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с допросом пленных украинских солдат в Донбассе
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mihir Melwani
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Кадры допроса трех сдавшихся в плен украинских боевиков были опубликованы в понедельник, 30 мая. На представленной записи они рассказали об ударах сослуживцев по ним же и раскрыли подробности морального состояния украинских сил.

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По словам боевиков, сослуживцы вели огонь по отступающим боевикам из реактивных систем залпового огня «Град». Таким образом, они оказались в двоякой ситуации: с одной стороны, боевики понимали — сопротивление российским силам бесполезно, но с другой — в случае решения сдаться собственные товарищи могли обстрелять их «Градами».

«Вражеские войска деморализованы. Командование бандитов вынуждено открывать огонь на поражение по своим же позициям, чтобы помешать бегству солдат ВСУ (Вооруженных сил Украины — Ред.) при наступлении российских подразделений», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как уточняется, всё больше украинских националистов сдаются в плен, чтобы не попасть под «дружественный огонь».

Ранее, 30 мая, помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Апты Алаудинов сообщил, что почти вся территория Северодонецка зачищена от украинских националистов, обстановка в городе под контролем.

Днем ранее, 29 мая, подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) заняли плацдарм в Северодонецке.

За день до этого Кадыров заявил, что Северодонецк взят под контроль российскими силами. Он сообщил, что первые кварталы хорошо укрепленного населенного пункта зачищены от вражеских подразделений, российские войска также освободили здание гостиницы, которое было подготовлено для продолжительной обороны украинских войск.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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