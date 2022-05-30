Пленный командир бригады ВСУ рассказал о последних днях осады «Азовстали»

В последние дни осады комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные столкнулись с проблемами с техникой, нехваткой боеприпасов, медикаментов и воды. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил бывший командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский.

По его словам, моральное состояние украинских солдат было плохим, помимо этого, было много погибших и раненых. Волынский отметил, что ВСУ находились «в полном окружении».

Кроме того, он добавил, что РФ имела превосходство в авиации, артиллерии, бронетехнике, танках, живой силе.

О полном освобождении территории комбината стало известно 20 мая. По информации Минобороны, сдались в плен 2439 боевиков «Азова» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела) и украинских военнослужащих.

18 мая украинские пленные «Азовстали» рассказали работникам Красного Креста об отсутствии в их адрес проявлений агрессии. Они отметили, что с ними обращаются хорошо: кормят и оказывают помощь. Один из военнопленных также подчеркнул, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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