Президент Байден заявил, что США не будут поставлять Киеву способные достичь России ракеты

Президент США Джо Байден в понедельник, 30 мая, заявил об отсутствии намерений поставлять на Украину ракеты, которые могли бы достать до территории России, передает агентство Reuters.

«Мы не собираемся посылать на Украину ракетные системы, которые могут достичь территории России», — процитировали его слова в публикации.

Это заявление стало ответом на распространившиеся комментарии о подготовке администрации Байдена к отправке ракетных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности. Данный тип просили украинские власти, однако Вашингтон не подтвердил, что в новом пакете военной помощи будут именно они. Предполагается, что речь могла идти о HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

27 мая в газете The New York Tines появилась информация о том, что Вашингтон принял решение добавить в пакет военной помощи Киеву ракетные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности.

Еще тогда власти не предоставили подробностей, относительно типа ракет, которые Вашингтон планируют передать Киеву, При этом Пентагон чаще всего использует установку со спутниковым ведением M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System).

27 мая на то, что Киев рассчитывает на РСЗО, указывал американский телеканал CNN. Причиной по мнению прессы является возможность запускать ракеты на сотни километров. В Белом доме в течение нескольких недель игнорировали желание Киева предоставить им дополнительную военную помощь в виде подобного вооружения на фоне опасений, что украинская сторона может использовать данное вооружение для обстрелов непосредственно территории России.

В четверг, 26 мая, представители Вашингтона и Киева провели в закрытом формате переговоры, на которых американская сторона предупредила украинских коллег о риске эскалации из-за обстрелов украинскими военными населенных пунктов России. Об этом сообщило агентство Reuters и уточнило, что источники говорят об обеспокоенности США использованием Киевом поставляемого ему оружия для обстрелов российских населенных пунктов.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей. На фоне роста поставок оружия Киев увеличил число провокаций и ударов по приграничным российским селам.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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