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Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить вопросы внешней безопасности

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза (СБ) страны 30 мая предложил обсудить обеспечение безопасности РФ и вопросы внешней политики.

«Обсудим несколько вопросов, которые связаны между с собой. Имею в виду два наших важнейших направления в рамках работы совещания постоянный членов Совета безопасности. Имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России», — сказал он, после чего предложил выступить с докладом министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

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Ранее, 20 мая, СБ РФ одобрил проект основ государственной политики в области обеспечения безопасной критической информационной инфраструктуры страны. Он обсуждался в этот день пятницу на заседании Совбеза, которое провел Путин. По его словам, количество кибератак на российскую IT-инфраструктуру растет последние годы, а после начала специальной операции по защите Донбасса вызовы стали еще масштабнее, однако киберагрессия против России провалилась.

До этого, 17 мая, секретарь СБ РФ Николай Патрушев на заседании научного совета при Совбезе отметил, что уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию. По его мнению, неолиберализм западных стран трансформируется в идеологию фашизма, которая направлена на искоренение русского мира.

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