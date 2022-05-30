Реклама
Прямой эфир

103-летняя шведка побила мировой рекорд по прыжкам с парашютом

0
Фото: BFM TV
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

103-летняя жительница Швеции Рут Ларссон побила мировой рекорд по прыжкам с парашютом. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает телеканал BFM TV.

«Было здорово сделать это, я давно об этом думала. Всё прошло по плану», — сказала она журналистам.

Прыжок женщина совершила в Мутале, в 240 км к юго-западу от Стокгольма.

Она побила мировой рекорд среди самых старых людей, совершивших прыжки с парашютом в тандеме.

Ранее, 12 июня 2020 года, сообщалось, что 80-летняя жительница Новосибирска совершила прыжок с парашютом, исполнив свою мечту. Бабушка прыгнула с инструктором с высоты 4 тыс. м.

Весной 2019 года российский экстремал Олег Резанов, известный как «повелитель холода», установил мировой рекорд, прыгнув с парашютом в Якутии в одних шортах. Полет длился одну минуту.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022