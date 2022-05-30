103-летняя шведка побила мировой рекорд по прыжкам с парашютом

103-летняя жительница Швеции Рут Ларссон побила мировой рекорд по прыжкам с парашютом. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает телеканал BFM TV.

«Было здорово сделать это, я давно об этом думала. Всё прошло по плану», — сказала она журналистам.

Прыжок женщина совершила в Мутале, в 240 км к юго-западу от Стокгольма.

Она побила мировой рекорд среди самых старых людей, совершивших прыжки с парашютом в тандеме.

Ранее, 12 июня 2020 года, сообщалось, что 80-летняя жительница Новосибирска совершила прыжок с парашютом, исполнив свою мечту. Бабушка прыгнула с инструктором с высоты 4 тыс. м.

Весной 2019 года российский экстремал Олег Резанов, известный как «повелитель холода», установил мировой рекорд, прыгнув с парашютом в Якутии в одних шортах. Полет длился одну минуту.