Украинская армия предприняла две попытки прорыва линии обороны в Херсонской области, но потерпела поражение. Об этом в воскресенье, 29 мая, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Отмечается, что около 70 украинских военных остались убитыми на поле боя после попыток прорыва в Херсонскую область.

«Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, но потерпели поражение и понесли очень большие потери. Они пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области», — сказал Стремоусов.

Днем ранее Стремоусов рассказал, что Херсонская область в целях безопасности закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине. Как он уточнял, проехать из области можно в Крым, а также в освобожденную часть Запорожской области, а оттуда в народные республики Донбасса. Он отмечал, что по прибытии на Украину «пропадают мужчины, которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса».

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. На время переходного периода, который составит около четырех месяцев, здесь будут в обращении и рубль, и гривна. Жители области также получат право на российское гражданство.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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