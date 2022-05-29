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Финляндия может разместить 64 истребителя F-35 в 150 км от границы с РФ

СМИ узнали о планах Финляндии разместить 64 истребителя F-35 в 150 км от границы с РФ
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Фото: Airman 1st Class Jovante Johnson
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Финляндия разместит истребители пятого поколения F-35 американского производства на авиабазе в районе города Рованиеми в 150 км от российской границы. Об этом 28 мая со ссылкой на финские ВВС сообщает «Интерфакс».

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Как отмечает агентство, авиабаза расположена на линии Северного полярного круга в 7 км от города Рованиеми.

В декабре 2021 года финская газета Yle сообщила о решении Хельсинки закупить 64 многофункциональных истребителя F-35A Lightning II американской корпорации Lockheed Martin.

По словам министра обороны страны Антти Кайкконена, стоимость сделки составляет около €10 млрд.

Производство некоторых компонентов для самолетов и сборка двигателей будут организованы в Финляндии. Это обеспечит работой 4500 человек напрямую и 1500 косвенно.

Первые самолеты F-35 поступят на вооружение ВВС страны в 2025 году в рамках программы по подготовке и обучению персонала. F-35 заменят старые истребители Hornet в 2028–2030 годах.

27 мая госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Финляндия и Швеция вскоре будут приняты в НАТО. Как отметил глава американской дипломатии, «Финляндия и Швеция более чем соответствуют демократическим, военным, экономическим критериям членства».

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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