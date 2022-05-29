В Санкт-Петербурге в рамках празднования Дня города провели Петровский фестиваль огня

Петровский фестиваль огня прошел в Петербурге в День города. Пиротехническое шоу посвятили 305-летию со дня рождения Петра I. Световые картины были видны с пяти разных точек города, в том числе с Дворцовой площади, сообщает телеканал «Известия». В соревновании приняли участие зарубежные команды пиротехников. Свои работы продемонстрировали коллективы из Армении, Сербии, Киргизии и Белоруссии. Огненные шоу были неотъемлемой частью праздников при Петре I.

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