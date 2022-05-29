Полковник Алехин оценил шансы нападения Польши на ВС России

Польша не станет совершать нападение на российские войска на Украине из-за страха ответного удара. Об этом заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.

Соответствующим образом он ответил на вопрос журналиста «Украина.ру» относительно необходимости подготовки к атаке со стороны Варшавы своими или прокси-силами.

«Никуда Польша не сунется. Кишка тонка», — отметил военный обозреватель.

Также Алехин подчеркнул, что высказывания украинских и польских политиков о якобы подготовке Польши к нападению России являются пропагандистскими заявлениями.

28 мая директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин заявил, что Россия может нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок западного оружия на Украину.

При этом бывший командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Георгий Шпак заявил о возможности неофициальной помощи Украине со стороны Польши, которая может заключаться в отправке туда «наемников, добровольцев, волонтеров», но только не солдат.

Он пояснил, что администрация США не позволит Польше отправлять своих военнослужащих на украинскую территорию, поскольку страна является членом НАТО. Один «выстрел» со стороны НАТО может в свою очередь привести к началу Третьей мировой войны.

20 мая глава комитета национальных штабов Вооруженных сил США Марк Милли в ходе выступления в Вест-Поинтской академии заявил, что риск конфликта между мировыми державами растет.

Накануне польские власти заявили о готовности строить военные базы для НАТО, на которых смогли бы постоянно дислоцироваться легкие подразделения. Как отметил премьер-министр страны, Варшава опасается территориальных претензий России и готова защищать как свои земли, так и земли союзников.

В конце февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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