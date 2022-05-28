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В Великобритании испугались ударов РФ по Польше из-за помощи Украине

Исследователь Мелвин: Россия может нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за помощи Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия может нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок западного оружия на Украину. Об этом заявил в беседе с газетой Daily Express директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин.

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«Россия может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО. К примеру, по базам в Польше. Это, безусловно, риск», — отметил он.

По словам эксперта, российская сторона наращивает усилия для срыва поставок техники на украинскую территорию. Ситуация на Украине может перерасти в глобальный конфликт, если поставки Западом вооружения Киеву продолжатся, добавил Мелвин.

27 мая минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что среди стран-членов НАТО нет договоренности о том, что тяжелую военную технику не будут поставлять на Украину. Чехия бы не поддержала данное соглашение, если бы оно имело место быть, уточнила она.

23 мая после заседания контактной группы стран по оказанию военной помощи Киеву министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты «Гарпун» и пусковую установку к ним. По его словам, около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи украинской стороне. Он уточнил, что среди них были Италия, Греция, Норвегия, Польша и др.

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