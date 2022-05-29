Диетолог Гинзбург перечислил самые неудачные закуски под алкоголь

Вред здоровью организма от употребления алкогольных напитков могут усилить сладкие закуски, а также еды с большим количеством специй и усилителей вкуса Об этом в воскресенье, 29 мая, врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Сладким очень плохо закусывать алкоголь, газированными напитками запивать. Для больных гипертонией вредна соленая закуска. Алкогольные напитки плохо действует на печень, но также плохо на этот орган влияет мясо со специями, ароматизаторами, различными усилителями вкуса», — сказал он в беседе с URA.RU.

Врач отметил, что в случае одновременного употребления алкоголя и подобной еды здоровью наносится суммарный вред.

Напротив, продолжил Гинзбург, необходимо стремиться к снижению негативного воздействия на организм алкогольных напитков. Для этого можно следовать нескольким правилам

«Пить надо мало и крайне медленно. Не следует пить на голодный желудок. Лучше перед этим поесть продукты, которые замедляют всасывание алкоголя. Это мясо, рыба и овощи. Закусывать надо такой же едой», — отметил он.

Диетолог уточнил, что быстрое всасывание алкоголя приводит не только к состоянию глубокого опьянения, но и оказывает высокое токсическое действие. В пример он привел употребление бокала шампанского, где процент алкоголя меньше, чем в порции коньяка, при этом из-за скорости всасывания, выраженное опьянение от шампанского возникает быстрее.

18 мая профессор-токсиколог Михаил Кутушов отметил, что людям, желающим сохранить свое здоровье, следует навсегда исключить из меню полусладкое вино из-за вредных добавок в нем. Также он перечислил в ряду «токсичных» продуктов рафинированное масло, обезжиренные молочные продукты, соки, маргарин, сладкие газированные напитки и очищенные злаки, к примеру каши быстрого приготовления и шлифованный рис.

4 мая главный гематолог Санкт-Петербурга Андрей Новицкий рассказал, что вредные привычки, в том числе употребление алкоголя, могут стать причиной развития тромбообразования.

В апреле эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова для выведения токсинов и шлаков из организма рекомендовала избегать голодания, свести к минимуму употребление алкоголя, газированных напитков, любой жареной, маринованной, копченой, соленой пищи; пряностей и маринадов.