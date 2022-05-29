Реклама
Прямой эфир

Диетолог Гинзбург перечислил самые неудачные закуски под алкоголь

0
Фото: depositphotos.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вред здоровью организма от употребления алкогольных напитков могут усилить сладкие закуски, а также еды с большим количеством специй и усилителей вкуса Об этом в воскресенье, 29 мая, врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Трезвое решение: можно ли разрешить регионам тотальный запрет продажи алкоголя
Якутские парламентарии просят права ограничить торговлю спиртным в заведениях общепита

«Сладким очень плохо закусывать алкоголь, газированными напитками запивать. Для больных гипертонией вредна соленая закуска. Алкогольные напитки плохо действует на печень, но также плохо на этот орган влияет мясо со специями, ароматизаторами, различными усилителями вкуса», — сказал он в беседе с URA.RU.

Врач отметил, что в случае одновременного употребления алкоголя и подобной еды здоровью наносится суммарный вред.

Напротив, продолжил Гинзбург, необходимо стремиться к снижению негативного воздействия на организм алкогольных напитков. Для этого можно следовать нескольким правилам

«Пить надо мало и крайне медленно. Не следует пить на голодный желудок. Лучше перед этим поесть продукты, которые замедляют всасывание алкоголя. Это мясо, рыба и овощи. Закусывать надо такой же едой», — отметил он.

Диетолог уточнил, что быстрое всасывание алкоголя приводит не только к состоянию глубокого опьянения, но и оказывает высокое токсическое действие. В пример он привел употребление бокала шампанского, где процент алкоголя меньше, чем в порции коньяка, при этом из-за скорости всасывания, выраженное опьянение от шампанского возникает быстрее.

18 мая профессор-токсиколог Михаил Кутушов отметил, что людям, желающим сохранить свое здоровье, следует навсегда исключить из меню полусладкое вино из-за вредных добавок в нем. Также он перечислил в ряду «токсичных» продуктов рафинированное масло, обезжиренные молочные продукты, соки, маргарин, сладкие газированные напитки и очищенные злаки, к примеру каши быстрого приготовления и шлифованный рис.

4 мая главный гематолог Санкт-Петербурга Андрей Новицкий рассказал, что вредные привычки, в том числе употребление алкоголя, могут стать причиной развития тромбообразования.

В апреле эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова для выведения токсинов и шлаков из организма рекомендовала избегать голодания, свести к минимуму употребление алкоголя, газированных напитков, любой жареной, маринованной, копченой, соленой пищи; пряностей и маринадов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022