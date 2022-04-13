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Россиянам назвали способы избавиться от накопившихся за зиму шлаков и токсинов

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали, как избавиться от накопленных зимой шлаков и токсинов
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Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова рассказала «Известиям», как можно избавить организм от накопленных за зиму шлаков и токсинов.

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По ее словам, когда человек не следит за питанием, недостаточно отдыхает и бывает на свежем воздухе, испытывает стресс и имеет вредные привычки, все вредные вещества из организма выводят органы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), кожа, легкие и почки. Но основная детоксикационная нагрузка ложится именно на систему пищеварения.

Важно не только правильно питаться, но и избегать голодания, так как из пустого желудка вредные вещества всасываются лучше. Также нужно стараться свести к минимуму употребление алкоголя, газированных напитков, любой жареной, маринованной, копченой, соленой пищи; пряностей и маринадов. При этом овсяная или рисовая каша помогут защитить слизистую желудка от негативных влияний и помочь внутренней детокс-системе.

Для того чтобы помочь кишечнику, в рацион стоит включить отруби; зелень; продукты, содержащие бета-каротин:тыкву, шпинат, морковь, батат, брокколи; цинксодержащие продукты, а именно чеснок, мяту, солодку и другие.

«Включая в свой рацион чернику, красную фасоль, грецкие орехи, темный виноград, продукты, богатые витаминами группы В, обеспечиваем антиоксидантную защиту в том числе и пищеварительной системы», — отметила Антипова.

Есть несколько маркеров, которые указывают на то, что организму требуется очищение: высыпания на коже, дискомфорт и нарушения в работе органов ЖКТ, ослабленный иммунитет, усталость и слабость, головная боль.

Для подбора нужной детокс-программы следует проконсультироваться с врачом, однако есть то, что можно сделать самостоятельно. Например, давать организму умеренные физические нагрузки — это улучшит перистальтику кишечника и ускорит обменные процессы. Нужно также высыпаться и отдыхать, по возможности стараться избегать стрессовых ситуаций.

«Важен правильный питьевой режим. При отсутствии противопоказаний не пренебрегайте свежевыжатыми соками, смузи, включайте в рацион зеленые чаи, пейте чистую воду без газа. И, конечно, здоровое питание — залог правильной работы органов пищеварения», — заключила Антипова.

3 апреля врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко желающим похудеть посоветовала сначала пройти медицинское обследование, так как у пациентов с лишним весом уже могут быть проблемы с печенью. Она заявила, что при резком снижении веса печень испытывает повышенную нагрузку, это может приводить к опасным последствиям.

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