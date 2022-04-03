Гастроэнтеролог Марченко допустила развитие цирроза печени из-за диеты

При резком снижении веса печень испытывает повышенную нагрузку, это может приводить к опасным последствиям. Об этом в воскресенье, 3 апреля, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко в интервью радио Sputnik.

«Если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, то жир просто так не исчезает. Он из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти. При резком снижении веса жир начинает накапливаться в печени и не успевает из нее выводиться. У таких людей визуально уменьшается вес, но печень при этом страдает. Подобные изменения могут привести даже к циррозу печени», — предупредила она.

Врач посоветовала людям, которые собираются худеть, сначала пройти медицинское обследование, так как у пациентов с лишним весом уже могут быть проблемы с печенью.

Марченко пояснила, что снижение веса должно происходить под контролем специалиста. В месяц рекомендуется сбрасывать не больше четырех килограммов. Если же человек потеряет больше, то он может перегрузить печень жировыми клетками.

Ранее, 1 апреля, заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон заявил, что некоторые фрукты и ягоды могут способствовать набору лишнего веса при частом их употреблении.

По его словам, к появлению лишних килограммов может привести чрезмерное употребление бананов, инжира и винограда.

Хавинсон призвал ограничить употребление данных фруктов и ягод и быть с ними осторожными.

В декабре прошлого года нутрициолог Евгения Дегтянникова заявила, что фрукты с высоким гликемическим индексом могут повредить похудению и поддержанию стройности. По ее словам, с осторожностью нужно относиться к употреблению бананов, арбузов, манго, винограда и фиников.

Нутрициолог отметила, что не нужно съедать больше двух фруктов в день.