Нутрициолог назвала вредные при похудении фрукты

Фрукты с высоким гликемическим индексом могут повредить похудению и поддержанию стройности, рассказала нутрициолог Евгения Дегтянникова 4 декабря.

«Не стоит употреблять фрукты с высоким гликемическим индексом: банан, арбуз, манго, виноград, финики. А также не нужно съедать больше двух фруктов в день, иногда стоит ограничить до одного», — посоветовала врач в беседе с «РИА Новости».

Она объяснила, что гликемический индекс — это скорость попадания глюкозы в кровь в ответ на прием определенных продуктов. Чем выше этот показатель, тем быстрее попадает глюкоза в кровь, тем сильнее будет ее скачок.

Гликемический индекс показывает способность продукта стимулировать выработку инсулина — главного гормона, который запускает глюкозу в клетку, за счет которой мы получаем энергию.

«Ограничение сладких фруктов ведет к снижению триглицеридов в крови. Их высокий уровень связан с сахарным диабетом и метаболическим синдромом, а также при истощении надпочечников сахар может спровоцировать гипогликемию», — заключила нутрициолог.

При этом нутрициолог Анна Дробышева назвала киви отличным средством для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Продукт также оказывает положительное влияние на сжигание жиров, блокирующих артерии.