Токсиколог назвал десять вредных для здоровья продуктов

Людям, желающим сохранить свое здоровье, следует навсегда исключить из меню рафинированное масло, полусладкое вино, обезжиренные молочные продукты, соки, маргарин, сладкие газированные напитки и очищенные злаки, к примеру каши быстрого приготовления и шлифованный рис. Также стоит отказаться от колбас, сырных продуктов и чипсов. Такое заключение сделал профессор-токсиколог Михаил Кутушов в интервью для издания «Доктор Питер» в среду, 8 мая.

Профессор сообщил о росте числа «токсичных» продуктов, в составе которых есть вредные добавки.

«Особенно много их производит пищевая промышленность. Всё упаковано, пропитано консервантами, красителями — чтобы люди обратили внимание, купили», — заверил эксперт.

Кроме того, врач рекомендует не использовать масло при жарке, поскольку в нем содержатся канцерогены.

«Перегретое масло накапливает канцерогены, особенно если в нем жарилось много еды. Можно представить, насколько это опасно», — заявил Кутушов. Также токсиколог выразил негативное отношение к еде с содержанием глутамата натрия (Е621).

«Он усиливает вкус любого блюда, но тем не менее я рекомендую избегать глутамата, потому что он очень сильно воздействует на нервную систему», — рассказал Кутушов.

Специалист рекомендует выбирать продукты местного и домашнего производства, так как в них гораздо больше витаминов, следовательно, и пользы для организма.

В апреле эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова для выведения токсинов и шлаков из организма рекомендовала избегать голодания, свести к минимуму употребление алкоголя, газированных напитков, любой жареной, маринованной, копченой, соленой пищи; пряностей и маринадов. При этом овсяная или рисовая каша, отметила специалист, помогут защитить слизистую желудка от негативных влияний и помочь внутренней детокс-системе.