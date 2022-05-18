Прямой эфир
Мир
В МИД Франции заявили об отсутствии желания у ЕС и НАТО воевать с РФ
Мир
Президент Хорватии высказался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Спорт
Боксер Шульский пообещал не оставить никаких шансов на победу Хлебникову
Экономика
Мантуров допустил легализацию криптовалют в России
Спорт
Фигуристка Забияко заявила о планах возобновить карьеру и выступать за Канаду
Экономика
Минэкономразвития представило экономический стресс-сценарий на 2022 год
Мир
Генсек ООН предложил возобновить экспорт калийных удобрений из РФ
Мир
Глава Евросовета поддержал идею создать Европейское политическое сообщество
Экономика
Минсельхоз заверил в полном самообеспечении России продуктами
Общество
IT-компании заявили об утечке данных бизнес-школы «Сколково»
Экономика
Мантуров заявил об отсутствии у России задачи полного импортозамещения

Токсиколог назвал десять вредных для здоровья продуктов

Профессор-токсиколог Кутушов назвал 10 «токсичных» продуктов
0
Фото: Pexels/Foodie Factor
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Людям, желающим сохранить свое здоровье, следует навсегда исключить из меню рафинированное масло, полусладкое вино, обезжиренные молочные продукты, соки, маргарин, сладкие газированные напитки и очищенные злаки, к примеру каши быстрого приготовления и шлифованный рис. Также стоит отказаться от колбас, сырных продуктов и чипсов. Такое заключение сделал профессор-токсиколог Михаил Кутушов в интервью для издания «Доктор Питер» в среду, 8 мая.

«Первый в мире»: в России создали экспресс-метод обнаружения токсинов в еде
Он позволит выявлять нитробензол в продуктах питания

Профессор сообщил о росте числа «токсичных» продуктов, в составе которых есть вредные добавки.

«Особенно много их производит пищевая промышленность. Всё упаковано, пропитано консервантами, красителями — чтобы люди обратили внимание, купили», — заверил эксперт.

Кроме того, врач рекомендует не использовать масло при жарке, поскольку в нем содержатся канцерогены.

«Перегретое масло накапливает канцерогены, особенно если в нем жарилось много еды. Можно представить, насколько это опасно», — заявил Кутушов. Также токсиколог выразил негативное отношение к еде с содержанием глутамата натрия (Е621).

«Он усиливает вкус любого блюда, но тем не менее я рекомендую избегать глутамата, потому что он очень сильно воздействует на нервную систему», — рассказал Кутушов.

Специалист рекомендует выбирать продукты местного и домашнего производства, так как в них гораздо больше витаминов, следовательно, и пользы для организма.

В апреле эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова для выведения токсинов и шлаков из организма рекомендовала избегать голодания, свести к минимуму употребление алкоголя, газированных напитков, любой жареной, маринованной, копченой, соленой пищи; пряностей и маринадов. При этом овсяная или рисовая каша, отметила специалист, помогут защитить слизистую желудка от негативных влияний и помочь внутренней детокс-системе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022