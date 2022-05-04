Гематолог назвал приводящие к тромбозу привычки

Вредные привычки, малоподвижный образ жизни и даже стакан ледяной воды, могут спровоцировать инфаркт и инсульт. Об этом 4 мая рассказал доктор медицинских наук, главный гематолог Санкт-Петербурга Андрей Новицкий.

Врач отметил, что такая привычка, как утоление жажды в жаркую погоду ледяным стаканом воды, может стать у некоторых пациентов причиной тромботических состояний.

«Если сосуд уже изменен вследствие атеросклероза или других причин, то этого может быть достаточно для того, чтобы в спазмируемом сосуде образовался тромб», — цитирует его «Пятый канал».

К такому же состоянию может привести и окунание в ледяную прорубь сразу после бани. Как объяснил гематолог, из-за резкой смены температуры сосуды спазмируются и в них могут возникать тромбы.

Вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, тоже могут стать причиной развития тромбообразования. Так, злоупотребление спиртным приводит к повышению вязкости крови и ухудшению ее текучести, что становится одной из причин тромбоза.

Еще одна вредная привычка — потребление фаст-фуда, тоже может стать одной из причин этого заболевания, предупреждает врач. Он рассказал, что пища с высоким содержанием маргарина, некоторых видов пальмового масла, содержащего трансжиры, со временем грозит проблемами в функционировании сердечно-сосудистой системы.

По словам Новицкого, в рационе питания должна присутствовать растительная клетчатка, а также витамины группы A, C и E. При их недостатке могут образоваться кровяные сгустки.

«Неправильное питание может приводить к нарушению биохимического состава крови, к развитию или прогрессированию атеросклероза и, как следствие, образование тромбов в сосудах организма», — отметил гематолог.

Кроме того, застой крови в сосудах провоцирует и малоподвижный образ жизни.

«Такая привычка, как сидение нога на ногу, как ни странно, тоже может негативно сказываться на текучести крови, прохождении крови через сосуды и, соответственно, является дополнительным фактором развития тромботических состояний», — подчеркнул Новицкий.

4 января кардиолог Владимир Хорошев рассказал, что чрезмерное утепление в холодную погоду может спровоцировать возникновения тромбоза. Также он отметил, что травма любого рода нередко является причиной возникновения этого заболевания.

20 декабря прошлого года британский профессор Марк Уайтли рассказал, что наличие тромба можно распознать самостоятельно. Он назвал ряд симптомов, среди которых воспаленная твердая шишка на ноге или сухой кашель и затрудненное дыхание, если тромб образовался в легочной артерии. Кроме того, по словам профессора, иногда отмечаются кровяные выделения и низкое артериальное давление. Помимо прочего такой тип тромба провоцирует острую боль в груди.