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Врач назвал способы самостоятельного выявления тромбов

Британский профессор Уайтли назвал способы самостоятельного выявления тромбов
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Британский профессор Марк Уайтли рассказал, как самостоятельно распознать появление тромба.

«На ноге, к примеру, это выглядит как воспаленная твердая шишка. Если вена находится у поверхности и достаточно велика, она может ощущаться как длинная тонкая колбаса, а кожа поверх нее может быть очень красной», — уточнил он в беседе с Daily Express.

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Специалист добавил, что в случае, если тромб образовался в легочной артерии, человека мучают сухой кашель и затрудненное дыхание. Кроме того, иногда отмечаются кровяные выделения и низкое артериальное давление. Помимо прочего такой тип тромба провоцирует острую боль в груди.

По словам профессора, если же сгусток крови сформировался в глубоких венах конечности, то у человека опухнет нога.

Во избежание появления тромбов Уайтли посоветовал заниматься физкультурой: регулярно подтягиваться, ежедневно гулять, а также бросить курить.

2 декабря кардиолог Юрий Серебрянский перечислил неожиданные признаки тромбоза, среди таких он назвал посинение или побеление конечностей. Специалист уточнил, что в медицине принято различать венозные и артериальные тромбозы. Кроме того, по словам врача, также может наблюдаться очень сильная боль, снять которую невозможно, поскольку ее причина не устранена.

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